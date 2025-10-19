El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 comenzó este domingo en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas. La carrera marca una fecha significativa para el campeonato mundial, con Max Verstappen partiendo desde la primera posición luego de obtener la pole position durante la clasificación del sábado.

El piloto argentino Franco Colapinto participó en la competencia iniciando desde la decimoquinta posición en la grilla, luego de haber avanzado a la segunda fase de clasificación junto a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien ocupó la decimocuarta plaza. La formación de salida fue encabezada por Verstappen de Red Bull, seguido por Lando Norris de McLaren en el primer frente.

El evento se desarrolla bajo condiciones climáticas características de Texas, con altas temperaturas que llevaron a los equipos a implementar medidas especiales para el bienestar de los pilotos, como el uso de chalecos refrigerantes. La estrategia de neumáticos apareció como un factor crucial, con análisis previos que sugerían la posibilidad de que varios equipos optaran por comenzar con neumáticos medios para realizar una sola parada en boxes y cambiar a compuestos duros.

La categoría anunció previamente a la carrera que el Circuito de las Américas continuará albergando el Gran Premio de los Estados Unidos hasta el año 2034, tras la firma de una extensión contractual. La transmisión del evento está disponible a través de las plataformas de Disney+ y Fox Sports para el público de habla hispana.