La intersección de la calle Gorriti y Ruta Nacional 20, en Santa Lucía, será próximamente intervenida con la construcción de una rotonda, según confirmó Ariel Villavicencio, secretario de Obras del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a DIARIO HUARPE. La obra ya cuenta con toda la documentación técnica finalizada, y solo resta el visto bueno de Nación, ya que la Ruta 20 es una vía de jurisdicción nacional.

Villavicencio explicó que, desde el lado provincial, todos los pasos necesarios para llamar a licitación ya están listos, por lo que la ejecución del proyecto podría concretarse en un plazo cercano. “Respecto a la resolución de la rotonda y todos los derivadores del punto vial, la documentación técnica está completamente definida. Nosotros, desde Infraestructura, estamos 100% listos para licitar”, indicó.

Se trata de un proyecto de intervención integral, que va más allá de una simple rotonda. La obra contempla también las calles laterales y derivadores viales, lo que permitirá mejorar la circulación de vehículos y garantizar mayor seguridad para quienes transitan la zona. Según Villavicencio, “toda la zona va a quedar intervenida de una manera bastante buena y va a mejorar mucho la situación que hoy tenemos”, con un impacto positivo en la fluidez del tránsito y la reducción de congestionamientos.

El funcionario también detalló que el proceso de aprobación burocrática con Nación se encuentra muy avanzado, por lo que la licitación de la obra en corto plazo. Una vez en marcha, se espera que los trabajos generen mayor seguridad vial, menor congestión y mejor conectividad entre los distintos puntos de la ciudad y los accesos a la Ruta 20.

Una vez finalizados los pasos administrativos y concretada la licitación, los sanjuaninos podrá ver pronto el inicio de los trabajos, que forman parte del plan provincial de infraestructura vial destinado a fortalecer la conectividad y la seguridad en San Juan.