Barbería sanjuanina amplía su equipo de trabajo: cómo sumarse

La barbería Machiallo’s lanzó una búsqueda laboral para incorporar un barbero con disponibilidad full time en la provincia de San Juan. La convocatoria promueve la inserción laboral en el sector de servicios y comercios locales.

Machiallo’s, conocida por su estilo clásico y moderno en cortes y afeitados, busca ampliar su equipo de profesionales. El local ofrece un entorno de trabajo dinámico, con atención personalizada y una clientela estable que valora la calidad del servicio.

Los interesados en sumarse al staff deben enviar su currículum al número 2645179907, vía mensaje o WhatsApp, indicando su experiencia previa en barbería o peluquería masculina.

La empresa destacó que la posición requiere dedicación full time y predisposición para integrarse a un equipo con estándares de excelencia en atención y técnica.