Barby Franco respondió con firmeza a las críticas constantes que recibe en redes sociales respecto a la crianza de su hija Sarah Burlando. La niña, que se ha convertido en una pequeña figura de Instagram y que cumple tres años en diciembre, genera ternura entre los seguidores de su mamá, pero también atrae "las opiniones constantes" sobre cómo es criada.

La modelo suele compartir en sus redes sociales fotos y videos de paseos, juegos y momentos familiares que enternecen a sus más de dos millones de seguidores. Sin embargo, Franco se hartó de recibir siempre la misma consulta y "perdió la paciencia".

Todo comenzó cuando Barby abrió la clásica “cajita de preguntas” en Instagram. Un usuario volvió a insistir con el mismo tema, consultándole: “¿Hasta cuándo el chupete?”.

Lejos de ignorar el comentario, la pareja de Fernando Burlando decidió marcar un límite claro. La modelo contestó con una mezcla de fastidio y humor, acompañando su mensaje con una foto de Sarah usando el chupete. “¡Dejen a mi hija en paz con su tete! Lo va a dejar el día que ella quiera”, expresó.

En este sentido, Barby decidió reafirmar su filosofía de crianza, reconociendo que intenta criar a Sarah “con amor, libertad y sin presiones”. Con su última respuesta, Franco reafirmó que su rol como madre "no está abierto al juicio ajeno".

La respuesta de Barby generó cientos de reacciones, donde la mayoría de los usuarios apoyaron su postura. Comentarios como “Cada niño tiene su tiempo”, “Sos una genia, Barby” y “La maternidad no necesita jueces” se repitieron entre sus seguidores.