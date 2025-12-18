A tres años exactos de la inolvidable final en Qatar 2022, en la que la selección argentina se consagró campeona mundial, la mira está puesta en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A medida que se acerca el torneo, el panorama de los campeones de aquella gesta se divide entre quienes ya tienen su lugar prácticamente asegurado, aquellos que siguen en disputa y los que ya quedaron fuera de la carrera por vestir la celeste y blanca.

En la lista de futbolistas que parecen firmes para el Mundial 2026 aparece, como primera figura, Lionel Messi, incluso sin una confirmación oficial de su parte, aunque todo indica que el capitán jugará su sexto Mundial antes de cumplir 39 años. Asimismo, otros pilares del título mundial como Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, y en el mediocampo Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, además de atacantes como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, son considerados fijos para el plantel rumbo al próximo Mundial.

Sin embargo, no todos los campeones tienen su lugar asegurado. Algunos futbolistas deberán luchar por mantenerse por su rendimiento, continuidad en los clubes y condiciones físicas. Entre ellos figuran Juan Foyth, que perdió terreno por lesiones, Germán Pezzella con recuperación pendiente tras una lesión de ligamentos, Lisandro Martínez con historial reciente de lesiones, Exequiel Palacios por competencia en su puesto y Ángel Correa que enfrenta la aparición de jóvenes talentos. También está el caso de Paulo Dybala, cuyo regreso a la lista dependerá de su regularidad y nivel competitivo.

Por otro lado, algunos campeones ya no formarán parte de la Albiceleste para 2026. El arquero Franco Armani y el delantero Ángel Di María cerraron sus ciclos con la selección. Otros mundialistas como Alejandro “Papu” Gómez dejaron de ser convocados y no volvieron a integrar el equipo desde Qatar 2022, al igual que Guido Rodríguez, que perdió lugar en la consideración del cuerpo técnico.

El Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones, representa una nueva oportunidad para Argentina de ampliar su leyenda y defender el título obtenido en Qatar. A la espera de la definición de las listas oficiales y con una base de campeones aún vigente, la Albiceleste se prepara para afrontar uno de los desafíos más esperados del fútbol mundial.