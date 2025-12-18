El esquema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) sufrirá cambios importantes en 2026, con modificaciones confirmadas por las autoridades que buscan agilizar el trámite, reducir costos y focalizar los controles en los vehículos que más lo necesitan. Las novedades ya están definidas y aplicarán tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras jurisdicciones, con vigencia desde enero próximo. (Minuto Uno)

La modificación más destacada es la exención de la obligación de realizar la VTV para un grupo de automóviles particulares. A partir de 2026, los autos con menos de cuatro años desde su patentamiento y con menos de 60.000 kilómetros recorridos quedarán exceptuados de someterse al trámite anual, siempre que cumplan esos dos requisitos simultáneamente. Esta medida será aplicable a vehículos registrados entre 2023 y 2025 y permitirá reducir hasta en un 15 % la demanda de turnos en los centros de verificación.

Además de estos vehículos más nuevos, las motocicletas con menos de un año de antigüedad tampoco deberán presentarse a la VTV en 2026. También se mantienen exenciones para unidades pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, que cuentan con sistemas de control técnico propios.

El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de la VTV para vehículos que superen los límites de antigüedad o kilometraje estipulados, así como para unidades con características especiales como autos eléctricos e híbridos, que continuarán con el trámite aunque con procedimientos adaptados a su motorización.

Para quienes sí deban realizar la verificación, el proceso de solicitud de turno continuará siendo digital, permitiendo agendar la fecha según la terminación de la patente y de manera anticipada. La documentación habitual —como DNI, cédula del vehículo, licencia de conducir vigente, seguro obligatorio al día y comprobante de pago— seguirá siendo requisito para la presentación en las plantas habilitadas.

Estos cambios forman parte de una actualización del sistema de VTV que, además de intentar bajar los tiempos de espera, apunta a concentrar los controles en rodados con mayor desgaste y necesidades reales de inspección técnica, mejorando la eficiencia del mecanismo en general.

Qué hay que tener en cuenta