La noche del miércoles se vivieron momentos de máxima tensión en Rawson. El suceso generó alarma entre los vecinos y los transeúntes que circulaban por la zona. Un vehículo de servicio, operando como remis, se prendió fuego cuando se encontraba en plena vía pública.

El dramático incidente se desarrolló sobre la arteria Boulevard Sarmiento, específicamente entre las calles Lemos y Elizondo.

Publicidad

Fuentes oficiales informaron que el fuego tuvo un impacto devastador, afectando por completo al rodado. Afortunadamente, no se registraron personas heridas a causa del incendio.

Debido a la magnitud de las llamas, fue esencial la rápida intervención de personal de Bomberos. Los especialistas en extinción trabajaron intensamente "durante varios minutos hasta lograr sofocar las llamas". Esta acción fue crucial para evitar la propagación del fuego a otros sitios.

Publicidad

Aunque no hubo que lamentar heridos, el remis sufrió daños materiales considerados importantes. Las causas que originaron el incendio en el vehículo no trascendieron y son materia de investigación.