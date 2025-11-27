La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció oficialmente la entrega de un bono extraordinario de $70.000 durante el mes de diciembre. Este bono se suma a otras medidas económicas implementadas por el gobierno para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más afectados por la inflación y la crisis económica. La confirmación de Anses genera expectativas en una amplia parte de la población que depende de sus prestaciones.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en diciembre

El bono previsional estará dirigido a:

Jubilados y pensionados que cobren la jubilación mínima.

Titulares cuyos haberes no superen la suma de la mínima más el bono.

Quienes perciban montos cercanos al tope recibirán un pago proporcional, mientras que aquellos que estén claramente por debajo del umbral accederán al bono completo.

Este extra se pagará en la misma fecha que los haberes mensuales y se sumará al aguinaldo de diciembre, lo que representa un refuerzo clave en el último mes del año.

Aumentos confirmados: así quedan las jubilaciones y pensiones en diciembre

Tras el incremento del 2,3%, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Pensión No Contributiva por Vejez o Invalidez: $311.653,76

Con aguinaldo + bono de $70.000, los valores finales para diciembre serán: