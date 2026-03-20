En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la psicóloga Ana Laura Sánchez abordó un tema cada vez más presente en la vida cotidiana: el agotamiento mental y el burnout. En una charla clara y cercana, explicó de qué se trata este síndrome, cómo detectarlo y qué estrategias pueden ayudar a enfrentarlo.

“Cuando hablamos de burnout estamos también descrito como el síndrome del quemado”, señaló la especialista. Según explicó, se trata de un estado de desgaste profundo vinculado principalmente al ámbito laboral, que se manifiesta con una fuerte desmotivación, sensación de vacío y una percepción de que lo que se hace “ya no sirve para nada”.

La profesional destacó que, si bien el estrés laboral no es nuevo, el concepto de burnout cobró mayor relevancia en los últimos años. “El ritmo de vida tan agitado y esto de cumplir muchos roles a la vez ha llevado a que hoy en día explote el término y que le demos más importancia”, sostuvo.

Primeras señales de alerta

Uno de los puntos clave que remarcó Sánchez es la importancia de reconocer los síntomas a tiempo. Entre las señales más frecuentes mencionó la desmotivación, el cansancio constante, los olvidos, la dificultad para concentrarse y la irritabilidad. “De repente me empiezo a quedar dormido para ir al trabajo, me empiezo a olvidar cosas, distracción, mal humor”, describió.

También advirtió que, en muchos casos, el desgaste puede avanzar hacia cuadros más complejos, especialmente en personas con tendencia a la ansiedad. “Ya empiezo a sentir opresión en el pecho, sudoración o a tener crisis propiamente dichas de ansiedad”, explicó.

Además, indicó que ciertas características de personalidad, como la autoexigencia o el perfeccionismo, pueden aumentar el riesgo. “No solo una hiperproductividad, sino que lo tengo que hacer perfecto, no hay margen de error. Eso facilita un desgaste y un cerebro quemado”, afirmó.

Cómo actuar y prevenir el burnout

Frente a este escenario, la especialista hizo hincapié en la importancia de tomar conciencia y revisar la propia organización. “Antes que nada se recomienda que podamos ser conscientes y registrar si tenemos algún agente de cambio”, indicó.

En el ámbito laboral, sugirió evaluar la posibilidad de realizar ajustes, como redistribuir tareas o reducir la sobrecarga. También destacó el rol de las empresas en el bienestar de sus trabajadores, cada vez más presente en las organizaciones.

Para quienes trabajan de manera independiente, el foco debe estar en la gestión del tiempo. “Muchas veces este desgaste se da por una falta de organización”, advirtió.

Otro aspecto central es encontrar un equilibrio entre las obligaciones y el tiempo personal. Sin embargo, aclaró que incluso el ocio debe vivirse sin presión. “No caer en esto de que lo tengo que aprovechar sí o sí al máximo, porque termina siendo una exigencia más”, explicó.

En esa línea, recomendó priorizar actividades que favorezcan la desconexión real. “Poder hacer actividades como meditar, leer o simplemente descansar, pero que no sea una hiperestimulación como la que nos dan las pantallas”, señaló.

Finalmente, Sánchez subrayó la importancia de escuchar al propio cuerpo como una señal de alerta temprana. “Nuestro cuerpo es el principal mensajero que tenemos. Nos va a decir cuando estamos incómodos en alguna situación”, concluyó.