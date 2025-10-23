Alma Milagros Malagreca, de 15 años, está desaparecida desde el lunes 20 de octubre en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Según su familia, la joven salió del colegio alrededor del mediodía y no regresó a su hogar, motivo por el cual se inició la búsqueda.

La menor vestía un pantalón negro, remera blanca y llevaba una mochila de Boca Juniors al momento de su desaparición, informó la organización Desaparecida.org. Desde entonces, familiares y allegados comenzaron a buscarla en distintos puntos del partido.

El padre de Alma, Matías Malagreca, expresó su preocupación en un móvil a TN: “Da miedo. Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo. No sabemos si se fue con él o está raptada. Queremos que la familia de él se acerque a ayudarnos”.

El martes por la noche, familiares y vecinos realizaron una manifestación en la Ruta 21 para visibilizar el caso. Además, la hermana mayor de Alma, Iara Aylen, difundió un mensaje en redes sociales solicitando colaboración: “Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Fueron buscados por todo Laferrere, por favor si saben dónde pueden estar o si la ven avisen. Dale Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”.

La investigación está a cargo de la DDI de Buenos Aires, que realiza operativos en distintos puntos del conurbano bonaerense para dar con el paradero de la adolescente. Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a contactar a la familia o a la policía local de inmediato.