Una empresa de la provincia de San Juan lanzó una convocatoria laboral destinada a personas con conocimientos en redes sociales y habilidades para la atención al cliente. El anuncio está orientado a quienes puedan desempeñarse tanto en el entorno digital como de manera presencial.

Según detalla la búsqueda, el perfil requerido debe contar con experiencia en la gestión de redes sociales, creación de contenido atractivo y capacidad para interactuar con seguidores. El objetivo principal del puesto será potenciar la relación con los clientes, mejorar el alcance de las publicaciones y contribuir al aumento de las ventas en línea.

Además del trabajo en plataformas digitales, la propuesta incluye tareas presenciales, ya que el equipo necesita a alguien con disponibilidad para colaborar en la atención al público. La combinación de ambos formatos —virtual y físico— busca fortalecer la estrategia de comunicación integral de la empresa.

Desde la organización remarcaron que la persona seleccionada deberá ser proactiva, creativa y contar con flexibilidad horaria. El contacto para enviar consultas o postularse se realiza exclusivamente por WhatsApp al número +54 9 264 453 5012.