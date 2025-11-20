La tarde de este jueves 20 de noviembre estuvo marcada por el acto de proclamación y entrega de diplomas a las nuevas autoridades electas en la Legislatura Provincial. Entre los protagonistas de la jornada se encontraba Abel Chiconi, diputado electo por La Libertad Avanza, quien expresó su satisfacción y renovó el compromiso político de su espacio en San Juan.

Chiconi, acompañado por dirigentes y militantes libertarios, sostuvo en diálogo con la prensa que el resultado electoral representa un paso más en el fortalecimiento del proyecto político que lidera Javier Milei a nivel nacional. “Contento, ya pudimos con el equipo de La Libertad Avanza acá en San Juan poner un alfil más, darle una herramienta más al presidente para que siga este rumbo y sobre todo para que los cambios vengan más rápido”, afirmó.

El diputado electo destacó que el espacio libertario en la provincia continuará alineado con las políticas y transformaciones propuestas por el presidente. “Lo importante es que todos estamos convencidos de lo que necesita la Argentina y hacia eso vamos”, aseguró al referirse al rumbo económico y político del país.

La ceremonia se desarrolló en un marco institucional y contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores y familiares de los proclamados. Con la entrega de diplomas, Chiconi quedó formalmente habilitado para asumir su banca en la Cámara de Diputados, donde se espera que impulse iniciativas en consonancia con el modelo de cambios planteado por el Gobierno nacional.