Andino: “Quiero ser un diputado nacional que escuche las realidades de cada sanjuanino”

La tarde de este jueves 20 de noviembre dejó uno de los momentos institucionales más fuertes del calendario electoral sanjuanino: la entrega de diplomas a los diputados nacionales electos. En el Anexo de la Legislatura, Cristian Andino recibió la certificación oficial y, en diálogo con la prensa, definió con claridad la impronta que buscará llevar al Congreso: “Mucho territorio, quiero ser un diputado nacional que escuche las realidades de cada sanjuanino”.

El electo legislador marcó los lineamientos centrales de su futura tarea en la Cámara Baja: presencia territorial y escucha activa. “Representando a las cámaras, sectores productivos, de los trabajadores y en función de ese territorio, esa escucha que uno pueda tener, llevar las mejores leyes al Congreso o dar los mejores debates”, señaló.

Andino también hizo referencia al tipo de diálogo que buscará instalar: “Siempre vamos a estar dispuestos a dar el debate porque somos gente de la democracia. Nosotros no venimos a poner palos en la rueda, sino al contrario, venimos a ayudar a construir. Los debates los vamos a dar por supuesto dentro de lo que nosotros representamos”.

Como cierre, remarcó el eje que pretende guiar todas sus intervenciones: “Buscando todo lo mejor para San Juan, para Argentina y para todos los sanjuaninos y sanjuaninas”.

Un acto clave y un cambio ya anticipado por HUARPE

Tal como había adelantado HUARPE, Fabián Martín finalmente no asumirá su banca como diputado nacional ya que continuará en la vicegobernación. Por ese motivo, en su lugar recibió el diploma el diputado provincial de Producción y Trabajo, Carlos Jaime, quien ocupará el lugar que la lista Por San Juan obtuvo en las legislativas.

Junto a Jaime y Andino, el tercer diputado proclamado fue Abel Chiconi, referente de La Libertad Avanza.

El acto de este jueves marcó el cierre formal del proceso electoral 2025 en la provincia, luego de la finalización del escrutinio definitivo y en cumplimiento del Código Nacional Electoral. Se trató de una ceremonia breve, solemne y observada de cerca por familiares y dirigentes de los tres espacios políticos que lograron representación nacional.