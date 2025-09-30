La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para octubre de 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y planes sociales.

Las fechas de cobro se extenderán desde el 8 hasta el 28 de octubre, ordenadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Además, quienes reciben estas prestaciones podrán consultar sus recibos desde el inicio del cronograma a través de la plataforma “mi Anses”.

Publicidad

Este mes, los haberes incluyen la última actualización correspondiente al aumento por movilidad, junto con eventuales refuerzos otorgados por el Gobierno nacional para complementar los ingresos de los beneficiarios.

Para verificar datos específicos, Anses recomienda ingresar a su sitio web oficial (www.anses.gob.ar) y acceder a la sección “Fecha y lugar de cobro” utilizando el número de CUIL personal.

Publicidad

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo