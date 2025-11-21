La Unidad Rural N° 4 llevó a cabo tres procedimientos en Sarmiento en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de aves silvestres. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Paz departamental.

Como resultado de los allanamientos, la Policía secuestró 36 aves nativas, entre ellas benteveos, diucas, loicas, chamuchinas, chiriguas, piquito de oro y cardenal copete rojo. Además, se incautaron jaulas, trampas y distintos elementos utilizados para la captura y retención de los animales.

Las aves estaban listas para su venta en el mercado ilegal-

Personal de la Dirección de Tenencia y Rescate de Aves Silvestres participó del operativo y trasladó los ejemplares a una veterinaria especializada, donde serán evaluados y asistidos para su recuperación.

Los investigados, identificados como Juan Esquivel (35) y Gladys Esquivel (31), fueron notificados por infringir las leyes provinciales 606-L y 941-R, que regulan la protección y la comercialización de la fauna autóctona.

Las autoridades reiteraron que la captura, transporte y venta de aves nativas está prohibida por la legislación vigente y recordaron que cualquier ciudadano puede realizar denuncias de manera anónima a través de las Unidades Rurales N° 1 y 2 o llamando al Cisem 911.