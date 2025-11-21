En el comienzo de su gestión como jefe de Gabinete, Manuel Adorni dedicó la semana a organizar su estructura, reunirse con ministros y revisar las urgencias de cada área. Como primera medida para acelerar el diálogo entre carteras, convocó a un encuentro ampliado para el miércoles 27 de noviembre en Casa Rosada, que será la primera instancia conjunta bajo su coordinación.

El ministro coordinador mantuvo mano a mano con los funcionarios a su cargo para trazar un panorama inicial del estado de situación. En ese repaso detectó marcadas diferencias entre los ministerios: mientras algunas áreas, como Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, mostraron mayor nivel de orden, otras evidenciaron falencias que requieren intervención inmediata.

Publicidad

La ronda de reuniones cerró con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien permanecerá en su puesto pese a haber anticipado su posible salida. Con ese primer diagnóstico, Adorni decidió avanzar hacia una instancia colectiva para alinear criterios y mejorar la coordinación interna.

Desde su entorno confirmaron que identificó “fallas de comunicación” entre las nueve carteras, así como tensiones menores derivadas de la dinámica cotidiana de gestión. Aún queda pendiente una reunión con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, prevista para la semana próxima.

Publicidad

Un integrante del Poder Ejecutivo detalló que Adorni está “tratando de solucionar problemas entre los ministerios o temas que necesitan resolución”, además de seguir de cerca el temario legislativo que se analiza en ambas cámaras.

Considerado la mano derecha de Karina Milei, el jefe de Gabinete busca imprimirle su propio estilo al área luego del paso de Guillermo Francos, reconocido por su capacidad política pero cuestionado por su escasa intervención en el diálogo interministerial. Adorni planea repetir estas reuniones aproximadamente cada diez días, en paralelo a los encuentros semanales que encabeza el presidente Javier Milei.

Publicidad

En coordinación permanente con la secretaria general de la Presidencia, su objetivo final aún en etapa de diseño es avanzar hacia una planificación integral y coordinada de todas las áreas, con una hoja de ruta tentativa para los dos años que restan del mandato.