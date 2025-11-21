El 2025 entra en su tramo final y, con él, la tradicional sensación de agotamiento que acompaña a los últimos días del calendario. Tras superar el fin de semana largo que va desde el viernes hasta el lunes 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, muchos ya miran hacia diciembre para saber si aún quedan oportunidades de descanso antes de cerrar el año.

La buena noticia es que el mes final todavía ofrece dos fechas clave para quienes buscan planificar una escapada corta, disponer de más tiempo en familia o simplemente relajarse lejos de las obligaciones laborales. Se trata de dos feriados inamovibles que, por su ubicación en la semana, permiten organizar actividades con anticipación.

El lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, arma un fin de semana largo de tres días que funciona como un respiro justo antes del torbellino de las fiestas. Muchas familias aprovechan esta fecha para armar el arbolito con calma, avanzar con las compras de fin de año o realizar una mini escapada a destinos de cercanía, desde la costa hasta las sierras.

La otra fecha inamovible es el jueves 25 de diciembre, Navidad, que este año cae en un punto estratégico de la semana. La festividad corta la rutina laboral y habilita un descanso previo al cierre de año, destinado al encuentro, la celebración y la preparación para los últimos días del 2025.

Con menos de un mes por delante, estos feriados aparecen como las últimas oportunidades del año para quienes buscan desconectar, viajar o simplemente pausar el ritmo antes del comienzo del 2026.