Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, utilizó sus redes sociales para exponer una fuerte "interna familiar" en medio de la delicada recuperación de su hermano tras un grave accidente en moto. La exparticipante de Cuestión de peso publicó que siente "más familiar" a la ex Gran Hermano Romina Uhrig que a sus propios parientes. Este distanciamiento, que deja en evidencia un conflicto que "permanecía oculto", contrasta con la presencia constante de Daniela Celis, expareja de Thiago, quien ha estado a su lado "desde el primer día" de la internación.

Camila Deniz sorprendió en redes sociales al dejar entrever que en su familia existe un conflicto que hasta ahora permanecía oculto. Esta tensión se reveló a pesar de que la recuperación de su hermano Thiago Medina debería ser un motivo de unión familiar.

La exparticipante de Cuestión de peso usó su cuenta de Instagram para dar una pista clara de la interna familiar. Publicó una imagen de Romina Uhrig, ex Gran Hermano, junto a una frase que llamó poderosamente la atención. Camila escribió: “La siento más familiar a ella que a mi propia familia”. Esta declaración no vino acompañada de más explicaciones, pero reveló tensiones en el seno de los Medina.

El mensaje generó repercusión inmediata, ya que evidenció que la armonía "no reina en la familia" justo cuando deberían estar concentrados en acompañar a Thiago. El joven sigue en plena recuperación tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre en la localidad de Moreno.

Más allá de la interna que deslizó en redes, Camila también se refirió públicamente al rol que mantuvo Daniela Celis desde el día uno de la internación de Thiago. En una conversación dentro de Cuestión de peso, Camila dejó claro que la expareja de su hermano no se despegó ni un instante.

Al ser consultada sobre si Daniela pudo ingresar a ver a Thiago, Camila respondió sin dudar: “Sí, Daniela está desde el primer día que pasó todo esto, no faltó ni un día”.