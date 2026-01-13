El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en diciembre de 2025 una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, necesitó $1.308.713,26 para superar la línea de pobreza. Al mismo tiempo, el organismo precisó que ese mismo hogar requirió $589.510 para no ser considerado indigente.

El reporte oficial se conoció en simultáneo con el índice de inflación de diciembre, que arrojó un 2,8%, consolidando la tendencia de desaceleración de precios hacia el cierre del año.

En la comparación mensual, durante noviembre de 2025, una familia había necesitado $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no caer en la indigencia, lo que refleja un incremento significativo en ambos umbrales durante el último mes del año.

Según el informe del Indec, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, tuvo una variación mensual del 4,1%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) (que marca la línea de pobreza) avanzó un 3,6%. Ambos indicadores se ubicaron por encima de la inflación de noviembre, que fue del 2,5%.

El organismo explicó que el aumento estuvo impulsado principalmente por la suba en los precios de los alimentos, que impactaron de lleno en el costo de vida de los hogares.

En paralelo, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) había informado que, debido al incremento en carne, derivados y frutas, la canasta de indigencia en la Ciudad subió 3,3% en diciembre y la de pobreza un 3%, también por encima de la inflación porteña, que fue del 2,7%.

En cuanto al umbral de clase media, el reporte indicó que los ingresos de una familia tipo debieron incrementarse en noviembre en más de $50.000. Sin contemplar alquiler, el ingreso necesario fue de $2.128.461, frente a los $2.076.904 del mes anterior.

Si se suma el costo de un alquiler, el monto requerido para ser considerado de clase media trepa a más de $3.200.000 mensuales, evidenciando el fuerte impacto del acceso a la vivienda sobre los ingresos familiares.