Cande Tinelli se cansó de los rumores y dijo lo suyo. La influencer decidió salir a hablar para referirse a un nuevo rumor que la vinculaba sentimentalmente con un hombre, tras su separación de Coti Sorokin, cuya relación terminó en abril pasado.

La cantante compartió un tajante mensaje en sus historias de Instagram. Junto a la imagen de una vela encendida, Cande Tinelli hizo un pedido a sus seguidores: “Paso por acá para decir y pedir que no me asocien más con nadie porque estoy absolutamente soltera. No inventen cosas ni crean todo lo que dicen que les dicen. Gracias”.

Esta aclaración de Cande se dio en medio del conflicto familiar que involucra a todos los integrantes de la familia Tinelli. Este escándalo incluye la denuncia de su hermana Juana y las deudas de Marcelo, lo que generó una "explosión mediática" esta semana.