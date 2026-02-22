El Ministerio de Salud de San Juan continúa reforzando el acceso a la atención en todo el territorio provincial a través de sus dispositivos móviles, que acercan servicios esenciales tanto para la población como para los animales de compañía. Del 23 al 27 de febrero se desplegarán operativos sanitarios en los departamentos Albardón y Rawson.

En Albardón, las Unidades Sanitarias Móviles atenderán de 8:30 a 12:30 en el Centro de Salud Dr. Francisco Giuliano, junto al Centro Integrador Comunitario (CIC) Campo Afuera, ubicado en la intersección de calle Juan Lahoz y Proyectada. Durante esas jornadas se brindará atención gratuita en ginecología (con realización de PAP), mamografías, nutrición, test rápido de ITS, ecografías, fonoaudiología, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, radiología y trabajo social.

En paralelo, en el departamento Rawson funcionará el Quirófano Móvil de Caninos y Felinos, del 23 al 27 de febrero, de 8:00 a 12:00, en calle República del Líbano esquina Avenida España. Allí se realizarán intervenciones quirúrgicas gratuitas con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de perros y gatos.

Además, durante la misma semana y en el mismo horario, se sumará la Unidad Sanitaria de Zoonosis Express en Rawson. El dispositivo atenderá en distintos puntos del departamento, como el CAPS Valle Grande, en el barrio homónimo, y el CIC Villa Angélica, ubicado en la intersección de Bahía Blanca y Paso de los Andes.

Los turnos para las prestaciones se otorgarán en los CIC y CAPS del departamento. También se podrán realizar consultas telefónicas al 264 4305611, de 7:00 a 13:00, para recibir orientación e información sobre los servicios disponibles.

Estas acciones forman parte de la estrategia sanitaria provincial orientada a la prevención, el diagnóstico temprano y la promoción de la salud, ampliando la cobertura en los departamentos y facilitando el acceso a prestaciones sin necesidad de trasladarse a centros de mayor complejidad.

Desde la cartera sanitaria invitaron a la comunidad a concurrir en los días y horarios establecidos para acceder a estos servicios gratuitos, que buscan fortalecer la atención primaria y el cuidado integral en todo el territorio sanjuanino.