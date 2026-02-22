El gobierno provincial de Misiones removió de su cargo a Karina Mabel Acosta, quien se desempeñaba como directora de Turismo Social, luego de que se difundiera un video grabado durante sus vacaciones en Cancún, México, en el que se la escucha burlándose de personas de bajos recursos al decir “para todos los pobres” entre risas. La viralización de la grabación generó una fuerte polémica pública y presiones políticas que terminaron con su cese inmediato mediante el Decreto N.º 252, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua.

En las imágenes, registradas mientras la funcionaria practicaba actividades recreativas en el Caribe, Acosta, identificada en redes como “La Reina”, se muestra disfrutando de sus vacaciones y hace comentarios despectivos hacia sectores de la población con menos recursos. El contenido rápidamente circuló en redes sociales y medios, provocando críticas y demandas de sanción por parte de numerosos usuarios y referentes políticos de la provincia.

La decisión oficial deja sin efecto su designación como directora, y fuentes del gobierno señalaron que no se reemplazará el cargo, que será eliminado del organigrama de la cartera de Turismo. Según trascendió, aunque fue apartada de su función jerárquica, Acosta podría seguir vinculada al Estado provincial en calidad de empleada de planta permanente, por tratarse de una relación laboral previa.

Desde la administración misionera enfatizaron que la medida intenta enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad ética y el compromiso que deben asumir quienes ocupan cargos públicos, señalando que no se avalarán conductas que puedan resultar ofensivas o incongruentes con la función que representan.

El episodio se produce en un contexto político y económico complejo para la provincia, que ha atravesado dificultades financieras en los últimos meses y enfrenta tensiones sociales, lo que amplificó la repercusión y el rechazo al comportamiento de la funcionaria.

La rápida viralización y la respuesta oficial muestran cómo las redes sociales y la opinión pública pueden influir en decisiones políticas, especialmente cuando se trata de acciones que resultan incompatibles con las responsabilidades de los funcionarios ante la ciudadanía.