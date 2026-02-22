El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue abatido este domingo durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco, en el occidente de México. La muerte del narcotraficante, uno de los más buscados del país y por Estados Unidos, fue confirmada por fuentes oficiales tras un enfrentamiento armado con militares.

El operativo se realizó en una zona serrana del estado, donde efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo para capturar al jefe narco. Según trascendió, Oseguera Cervantes resultó herido durante el intercambio de disparos y falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

“El Mencho”, de 59 años, encabezaba una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Bajo su mando, el CJNG expandió su influencia en múltiples estados y se consolidó como un actor central en el tráfico internacional de drogas, incluyendo metanfetaminas y fentanilo. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que permitiera su captura.

Tras conocerse la noticia, autoridades mexicanas reforzaron la seguridad en distintos puntos del país ante posibles reacciones del cartel. En algunas regiones se reportaron bloqueos de rutas y quema de vehículos, hechos que son investigados como eventuales represalias de células vinculadas a la organización.

Analistas en seguridad advierten que la muerte del líder podría generar una disputa interna por el control del CJNG o reconfiguraciones en el mapa del narcotráfico en México. Si bien el golpe es considerado uno de los más significativos contra el crimen organizado en los últimos años, persiste la preocupación por un eventual recrudecimiento de la violencia en el corto plazo.

El gobierno mexicano destacó el operativo como parte de su estrategia para debilitar a las estructuras criminales de alto perfil, aunque reconoció que el desafío ahora será evitar una escalada de enfrentamientos derivados de la sucesión dentro del cartel.