El Gobierno de San Juan avanza con la construcción de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el departamento Rawson, una obra estratégica que ya presenta un 70 % de ejecución y que apunta a fortalecer el cuidado, la educación y la contención integral de niños desde los primeros meses de vida.

El edificio forma parte de una política pública que prioriza la primera infancia como eje central del desarrollo social. Desde la Provincia destacaron que garantizar espacios adecuados desde edades tempranas resulta clave para acompañar el crecimiento, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer el entramado comunitario.

Publicidad

Si bien el proyecto fue concebido originalmente con financiamiento nacional, la administración provincial decidió sostener su ejecución con fondos propios, reafirmando el compromiso de no interrumpir inversiones vinculadas al cuidado y la educación de los más pequeños.

El nuevo CDI estará destinado a niños de entre 45 días y 3 años y ofrecerá una atención integral que incluirá asistencia nutricional, estimulación temprana y actividades de psicomotricidad. El objetivo es brindar un entorno seguro y especialmente adaptado a las necesidades de esa etapa de la vida.

Publicidad

El edificio responde a la tipología 3B, desarrollada en una sola planta, y contará con una superficie aproximada de 240 metros cuadrados. Tendrá salas diferenciadas según las edades, áreas administrativas, cocina, sanitarios adaptados, lactario, comedor y patios internos y de recreación al aire libre.

La obra se ejecuta con estructura metálica sobre platea de hormigón armado y contempla materiales que priorizan la seguridad, la durabilidad y el confort, como pisos antigolpes, carpinterías adecuadas y accesibilidad integral en todos los espacios.

Publicidad

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el CDI se enmarca en una planificación territorial que busca dar respuesta a la demanda creciente y acompañar el desarrollo demográfico de Rawson, reforzando la presencia del Estado en cada comunidad y ampliando la red de cuidado para las familias sanjuaninas.