La dirigencia de Estudiantes de La Plata acordó de palabra con el uruguayo Alexander “El Cacique” Medina para convertirse en el nuevo director técnico del primer equipo, tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez, quien aceptó una oferta del club brasileño Clube Atlético Mineiro y dejará su cargo para continuar su carrera en Brasil.

La directiva albirroja, encabezada por Juan Sebastián Verón, se movió con rapidez para asegurar al reemplazo de Domínguez apenas se confirmó su partida. Medina, de 47 años, llega como primera opción tras varias conversaciones y quedaría a un paso de firmar el contrato que lo vinculará oficialmente al club en los próximos días.

“El Cacique” asumirá la conducción con la intención de mantener la competitividad de Estudiantes tanto en el Torneo Apertura como en la próxima edición de la Copa Libertadores, certamen en el que el equipo platense competirá tras su buena campaña reciente. Se espera que Medina dirija su primera práctica este domingo y que haga su debut oficial el miércoles 25 de febrero frente a Newell’s Old Boys, por la séptima fecha del Apertura.

Medina no dirigía desde abril de 2025, cuando finalizó su último ciclo en Club Atlético Talleres. Allí consiguió uno de sus mayores logros como entrenador al ganar la Supercopa Internacional frente a River Plate, título que marcó un hito en la historia del club cordobés.

La salida de Domínguez, quien se despidió con victoria y cinco títulos al frente del equipo, aceleró la búsqueda de un sucesor para no perder ritmo de competencia. Medina fue el elegido entre varias opciones evaluadas por la comisión directiva, que priorizó su experiencia en el fútbol argentino y su capacidad para afrontar retos tanto en torneos locales como internacionales.

Con la llegada de Medina, Estudiantes espera sostener su proyecto deportivo y continuar siendo protagonista en todas las competencias en las que se encuentre, consolidando una transición rápida y ordenada en el banco técnico tras la partida de Domínguez.