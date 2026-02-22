Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon este domingo rutas y avenidas en los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, con vehículos incendiados, mientras que en Guanajuato se reportaron ataques y quema de negocios. Los hechos ocurrieron en medio de enfrentamientos con fuerzas federales que realizaban un operativo en la zona y que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa derivó en enfrentamientos armados y que, como reacción, grupos delictivos incendiaron y atravesaron vehículos en distintos puntos del estado para obstaculizar el accionar de las autoridades. El mandatario activó el “código rojo”, suspendió temporalmente el transporte público en algunas zonas y dispuso la instalación de una Mesa de Seguridad permanente en coordinación con fuerzas federales.

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre bloqueos carreteros en el marco de “labores para la captura de objetivos criminales”, mientras que en la terminal de autobuses de Morelia se suspendieron las salidas hasta nuevo aviso. En Guanajuato, las autoridades confirmaron incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos del estado.

En Tamaulipas, la vocería oficial reportó bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana. Medios locales también informaron incidentes similares en Colima, Nayarit y Aguascalientes, aunque sin confirmación oficial hasta el momento.

Uno de los puntos más sensibles fue el aeropuerto internacional de Guadalajara, donde se registraron momentos de tensión. Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico aseguró luego que la terminal opera con normalidad y que las imágenes difundidas en redes sociales no correspondían a situaciones de riesgo dentro del aeropuerto.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó en un comunicado que los bloqueos en Jalisco eran consecuencia de operativos realizados por instituciones federales y que se estaban atendiendo los focos de conflicto. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas lesionadas.

Ante el clima de violencia, las autoridades exhortaron a la población a no circular por carreteras, permanecer en sus hogares y evitar las zonas afectadas. Además, el gobernador Lemus anunció la suspensión de clases para el lunes en Jalisco como medida preventiva.

La escalada de violencia se produce tras el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados de México. Analistas advierten que el escenario podría derivar en nuevas disputas internas y represalias mientras se reconfigura el liderazgo del CJNG.