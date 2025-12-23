Ubicada en el 671 de Lincoln Ave, Winnetka, Illinois, la casa que sirvió como escenario para la icónica película navideña Mi Pobre Angelito continúa siendo un símbolo cultural y un objeto de interés para coleccionistas y seguidores del clásico familiar estrenado en 1990.

Esta mansión de estilo colonial georgiano posee cinco dormitorios, seis baños y una superficie de 850 metros cuadrados. Entre sus comodidades destacan un gimnasio en el sótano, un bar completo, una sala de cine y una cancha deportiva cubierta, detalles que la convierten en una propiedad única tanto para vivir como para filmar.

Publicidad

El director Chris Columbus explicó que la elección de esta casa fue fundamental para el desarrollo visual y narrativo del filme. “Necesitábamos una casa que funcionara para que Kevin engañe a los ladrones, haciéndoles creer que no está solo en casa. La casa necesitaba funcionar en ese sentido, en términos de sombras”, afirmó. Además, agregó que el espacio debía ser “cálido y amenazante a la vez”, ideal para que un niño disfrutara quedarse solo en ella.

Antes del estreno, la propiedad pertenecía a la familia Abendshien. John Abendshien, junto a su exesposa Cynthia Demps y su hija Lauren, vivieron en la casa desde 1989 y experimentaron de cerca la transformación del hogar en un fenómeno mediático. Lauren recordó en 2020 lo surrealista que fue ver la fila interminable de personas que llegaban para fotografiar la casa durante la temporada navideña del estreno.

Publicidad

La familia Abendshien habitó la mansión por más de dos décadas hasta que la vendieron en 2012 tras la partida de sus hijos. Posteriormente, Tim y Trisha Johnson adquirieron la propiedad, que en mayo de 2024 volvió a salir al mercado con un precio de US$5,25 millones.

En enero de 2025, la operación se concretó finalmente por US$5,5 millones, un monto que refleja el valor cultural y sentimental que la casa posee para sus admiradores. Las agentes inmobiliarias Dawn McKenna y Katie Moor destacaron que la vivienda “capturó la atención y los corazones de todos debido a su merecido lugar en la historia del cine y los recuerdos navideños atemporales que evoca”.

Publicidad

El acceso a la propiedad ha sido históricamente restringido, limitándose los fanáticos a observarla desde el exterior. Sin embargo, en diciembre de 2021, Airbnb ofreció una experiencia única de hospedaje por una noche, decorada para recrear fielmente el ambiente de la película, con la participación de Devin Ratray, quien interpretó a Buzz McCallister.

Durante una proyección especial, el actor Macaulay Culkin, protagonista de la película, reveló que consideró comprar la casa “solo por diversión”, aunque finalmente desistió debido a sus responsabilidades familiares. Su intención era transformar el inmueble en un espacio donde los seguidores pudieran revivir las escenas clásicas del filme.

Tras décadas de protagonismo en la cultura popular, la casa de Mi Pobre Angelito sigue siendo un emblema de la nostalgia navideña y un referente del cine familiar, consolidando su lugar en la memoria colectiva de múltiples generaciones.