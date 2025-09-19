En el marco de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el consultor Fernando Cerimedo prestó declaración ante la Justicia, aportando detalles que involucran a altos funcionarios del Gobierno. Su testimonio refuerza las sospechas sobre un supuesto circuito de coimas del que habría participado la familia Menem.

Según su relato, el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, le habría confiado que existía un sistema de retornos económicos en la adjudicación de contratos, el cual ya funcionaba en gestiones anteriores. Cerimedo declaró que Spagnuolo mencionó específicamente que una droguería le transmitió que la empresa Suizo S.A. exigía aumentar los porcentajes de retorno, argumentando que un tres por ciento "iba directo a Rosada", en alusión a la Casa de Gobierno, y que todo era gestionado por Lule Menem.

El declarante también afirmó que Spagnuolo se quejaba constantemente de su salario y de las presiones de los prestadores, llegando a reconocer que le había comentado la situación al presidente Javier Milei, quien se mostró indignado. Spagnuolo habría agregado que también se lo había contado a la ministra Sandra Pettovello.

Uno de los puntos más graves de la declaración indica que, según Spagnuolo, la familia Menem "se estaba choreando casi un palo por mes" a través de este esquema. Además, Cerimedo detalló un cruce personal con Lule Menem, quien lo habría apartado de un acto oficial en el Congreso bajo la acusación de filtrar información a la prensa, algo que el consultor negó rotundamente.

El testimonio de Cerimedo, incorporado al expediente, no solo profundiza las acusaciones contra los involucrados directos, sino que también sugiere que los máximos niveles del Gobierno estaban al tanto de las irregularidades. La causa continúa su curso con la fiscalía analizando los contratos entre la Andis y la droguería mencionada en las declaraciones.