Tras los hechos de violencia que protagonizó Sergio Vallejos, ex candidato a gobernador, en el Instituto de Traumatología, hubo un comunicado por parte de la c. En el emisiva, el centro de salud privado aseguró que no hubo abandono de persona y además comentó que el empleado denunció al empresario y dirigente político.

“La gerencia del Instituto de Traumatología, Ortopedia, Reumatología y Rehabilitación, se dirige a toda la comunidad sanjuanina, con motivo de los hechos de dominio público, ocurridos el día martes 3 de octubre del corriente año, siendo las 18.30 horas aproximadamente, protagonizados por el Sr. SERGIO VALLEJOS, persona también pública, quien se postulara recientemente como candidato a gobernador de la provincia, al haber ingresado al establecimiento asistencial de calle Laprida 239 (oeste), departamento capital, visiblemente alterado, profiriendo insultos y amenazas contra uno de los empleados a cargo de la recepción”, comenzó el comunicado del centro médico.

En el texto describieron que el empresario ingresó “exigiendo de manera agresiva y a los gritos que su hijo fuera atendido de inmediato, no dando lugar a reacción alguna, puesto que a las agresiones verbales le siguieron las físicas, golpeando y rompiendo uno de los cristales que separan el mostrador y que fuera colocado durante la pandemia, para luego golpear el otro cristal y arrojarle un envase de alcohol en gel, provocándole lesiones corporales, aunque sin haber manifestado jamás que su hijo no iba a ser asistido”.

Tras los hechos de violencia, la clínica manifestó que en ese momento se hizo presente el Dr. Javier Quesada, quien se acercó hasta la camioneta donde estaba el hijo de Vallejos y constató que se encontraba lúcido y con buen aspecto, “, respondiéndole que había sufrido una caída y que sentía dolor en su rodilla derecha, constatando así que no se estaba en presencia de una situación de extrema gravedad, que ameritara una atención de urgencia y que la demora pudiera poner en peligro su vida”, detallaron.

“Es dable señalar también que dicho interrogatorio a cargo del Dr. Javier Quesada duro apenas unos segundos, ya que el mismo fue interrumpido violentamente, una vez más, por el Sr. Vallejos, quien subió a su camioneta y partió raudamente con rumbo desconocido, dejando expresamente aclarado que el paciente nunca ingresó al interior del edificio del INSTITUTO DE TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA, REUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN S.R.L: lo cual demuestra que no existió abandono de persona, como inapropiadamente surge de la versión dada por el propio agresor, en algunos medios de comunicación”.

Finalmente en el comunicado se confirma que en la mañana del día miércoles 4, el empleado agredido efectuó la denuncia policial correspondiente por lesiones leves contra Sergio Vallejos en la seccional tercera, “proporcionando al oficial instructor de la filmación referida y fotos de los daños provocados, como así también de la identidad de los testigos presenciales de los hechos relatados, con más el testimonio del Dr. Javier Quesada y a la espera de una rápida resolución”, concluyó.