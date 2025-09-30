La ex Gran Hermano, Catalina Gorostidi, ha encendido la red social X (anteriormente Twitter) tras enviar un mensaje sin filtros a Ricky Montaner. La intervención de la rosarina ocurrió en medio de las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta crisis entre el músico y su esposa, Stefi Roitman.

El mensaje que se volvió viral decía: “Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”. Esta frase abrió un nuevo capítulo en la novela digital que mezcla rumores, declaraciones cruzadas y viejos guiños.

La provocación de Cata Gorostidi no fue un hecho aislado. La historia entre ella y Ricky Montaner, aunque nunca fue confirmada oficialmente, siempre se movió en el terreno de las insinuaciones.

Como antecedente, en 2023, el panelista Fede Bongiorno había revelado que Ricky Montaner le daba “me gusta” a varias fotos consideradas hot de la rosarina. Además, durante su participación en el reality show, Cata Gorostidi también dejó una frase resonando al expresar: “¡Te amo Ricky Montaner!”.

El posteo de Gorostidi también llegó justo después de que el nombre de Roitman quedara en el centro de la conversación por otro rumor. La influencer Magalí Sica difundió un video sugiriendo cercanía entre la actriz y el actor Nico Furtado mientras Stefi estaba en Madrid por la presentación de Ya no quedan junglas en el Festival de San Sebastián. El material solo muestra a Stefi caminando por la misma calle, entrando a una pastelería y saliendo con una bolsa, pero fue suficiente para que la especulación creciera. Las fuentes enfatizan que se trata solo de rumores de redes y no de información judicial ni confirmaciones de las partes.