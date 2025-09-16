Policiales > Conmovedor
Caucete: policías ayudaron en el nacimiento de una bebé en casa con éxito
POR REDACCIÓN
En la madrugada de este lunes, policías de la Comisaría 9° de Caucete se convirtieron en protagonistas de una historia con final feliz al asistir en el nacimiento de una bebé en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió en la Finca Pringles, sobre calle Oviedo entre Caseros y Salta, donde una joven de 24 años entró en trabajo de parto.
El llamado de emergencia al 911 activó la intervención inmediata de los efectivos. Las cabos Mariana Gómez y Cintia Ruarte, junto al agente Cristian Ochoa, llegaron al domicilio y se encontraron con la madre atravesando contracciones avanzadas. Su pareja confirmó que cursaba la semana 39 de embarazo.
Los uniformados mantuvieron comunicación permanente con la línea 107, siguiendo paso a paso las instrucciones del operador médico. Minutos después, y bajo la contención del personal policial, la joven dio a luz a una bebé de sexo femenino que fue llamada Laila Olivia.
Poco después arribó al lugar la ambulancia interna 114, que trasladó a madre e hija al hospital César Aguilar. Allí fueron atendidas por la médica de guardia, quien constató que ambas se encontraban en buen estado de salud. La recién nacida pesó 3,320 kilos y quedó en observación junto a su mamá.
