La Policía de Brasil detuvo en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, a dos ciudadanos argentinos acusados de robar botellas de whisky importado y otros productos de lujo de un supermercado de la zona. El hecho ocurrió en los últimos días y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Según informó la Policía Civil, los sospechosos fueron filmados mientras ocultaban la mercadería entre sus ropas con la intención de retirarse del local sin pagar. La maniobra fue advertida a tiempo por empleados del establecimiento, quienes dieron aviso a las autoridades. Los dos argentinos fueron aprehendidos antes de que lograran abandonar el lugar.

En el mismo operativo, también fueron detenidas dos mujeres de nacionalidad española, acusadas de cometer delitos similares. De acuerdo a lo publicado por el medio brasileño O’Globo, las mujeres también quedaron registradas por las cámaras de seguridad mientras realizaban la sustracción de productos.

Las detenciones se produjeron en el marco del Operativo Contraestafa, un despliegue policial implementado para combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur de Río de Janeiro, una de las áreas más turísticas de la ciudad.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana, donde se les imputaron cargos formales por hurto agravado. Además, las autoridades brasileñas dieron intervención a los consulados de Argentina y España, mientras los acusados permanecen a disposición de la Justicia.

Según fuentes policiales, desde el inicio del Operativo Contraestafa ya fueron detenidas 14 personas por distintos delitos vinculados a robos en comercios de la zona sur carioca, en un intento por reforzar la seguridad en áreas de alta circulación turística.