La compañía energética estadounidense Chevron Corp. ha organizado un despliegue de al menos once buques cisterna con destino a Venezuela durante el mes de enero, en un movimiento que marca un refuerzo de sus operaciones petroleras en el país sudamericano, informó Bloomberg.

Estas embarcaciones, fletadas por Chevron, tienen previsto llegar a los puertos de José y Bajo Grande, ambos controlados por el gobierno venezolano, para cargar crudo venezolano y atender la demanda de exportación bajo los acuerdos y licencias que autorizan a la empresa a operar pese a las sanciones de Estados Unidos.

El número de buques programados para este mes representa un aumento con respecto a diciembre, cuando se habían reportado nueve buques con similar destino, y se acerca al nivel más alto observado desde octubre del año pasado.

Chevron es, actualmente, la única petrolera occidental autorizada a producir y exportar petróleo venezolano bajo una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en medio de un embargo petrolero estadounidense que continúa vigente tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela.

En un comunicado a la prensa, la empresa aseguró que mantiene sus operaciones “en total cumplimiento con las leyes y regulaciones vigentes” y que su enfoque está puesto en la seguridad y el bienestar de sus empleados y la integridad de sus activos en el país caribeño.

El incremento de buques rumbo a Venezuela se produce en un contexto de tensión geopolítica y presión internacional sobre el sector petrolero venezolano, con recientes sanciones económicas y bloqueos parciales a petroleros sancionados, aunque Chevron ha continuado sus movimientos marítimos pese a la presencia militar estadounidense en el Caribe que obligó a otros barcos a dar media vuelta.

Este flujo de cisternas apunta a mantener o aumentar las exportaciones de crudo venezolano, a la vez que se evalúan las implicancias de la reconfiguración del mercado energético tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y la continuidad de las operaciones con licencia estadounidense.