Los cambios introducidos la semana pasada por el Concejo Deliberante de Chimbas al proyecto de Presupuesto 2026 encendieron una fuerte polémica política e institucional en el departamento. La intendente Daniela Rodríguez salió al cruce de la decisión de los concejales y fue contundente al advertir que el aumento presupuestario del cuerpo legislativo pondrá en riesgo el cumplimiento de las obligaciones salariales futuras del Municipio.

Publicidad

Según explicó la jefa comunal, la modificación impulsada desde el Deliberante tendrá un impacto directo sobre las cuentas municipales y condicionará la capacidad financiera del Ejecutivo para afrontar compromisos básicos, como las paritarias y bonos. En este sentido, explicó que “ese 11,3 o 9% que anda rondando en las noticias significa $4.500 millones para el departamento”, en referencia al incremento presupuestario aprobado para el Deliberante, y esto, acorde a lo dicho por Rodríguez, resulta determinante en un contexto de recursos ajustados y creciente demanda social.

En ese sentido, fue clara al enumerar los efectos concretos que tendría el recorte implícito sobre el resto de las áreas municipales. “Sería no poder cumplir con las paritarias para empleados de planta permanente, tampoco poder contener y darle la mejora mensual a cada uno de los contratados, como estamos acostumbrados en Chimbas, y tampoco habrá bonos”, advirtió.

Publicidad

Desde el Ejecutivo municipal interpretan que la decisión del Concejo altera el equilibrio previsto en el proyecto original del Presupuesto 2026 y obliga a resignar políticas salariales que venían siendo sostenidas como una prioridad de gestión. La intendente remarcó que el esquema salarial de Chimbas incluye no solo paritarias formales, sino también mejoras mensuales para trabajadores contratados, un mecanismo que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos.

El planteo de Rodríguez abre ahora un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, en momentos en que los municipios deben proyectar el próximo año con un escenario económico incierto y restricciones financieras. Desde la intendencia insisten en que cualquier modificación presupuestaria debe evaluarse en función de su impacto social y laboral, especialmente cuando compromete el salario de los trabajadores municipales.

Publicidad

¿Se viene el veto?

La intendente Daniela Rodríguez no dio precisiones públicas al respecto, pero sí se conoció que está evaluando presentar un veto total o parcial del Presupuesto 2026 que modificaron los concejales por mayoría.

Justamente la mayoría es lo que se convierte en un factor determinante, ya que en la última votación, siete de los diez concejales votaron las modificaciones que generó la tensión con el Ejecutivo. Es decir, que tendrían la mayoría especial para rechazar el veto que se presente.