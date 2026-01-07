Un hombre de 50 años que había sufrido una violenta caída en bicicleta en Capital pidió el alta médica y se retiró por sus propios medios del Hospital Dr. Guillermo Rawson, pese a que los médicos habían recomendado su internación. El ciclista se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes, cuando el hombre, de apellido Cruz y domiciliado en el barrio Rivadavia Norte, circulaba en bicicleta de este a oeste por avenida Libertador. Antes de llegar a la intersección con avenida Circunvalación, perdió la estabilidad, cayó violentamente y quedó tendido sobre la acequia y la vereda.

Una ambulancia de Phenix Salud se hizo presente y personal de Comisaría 4°.

Producto del impacto, el ciclista sufrió una profunda herida cortante en el rostro y un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Al arribar personal de emergencias de Phoenix Salud, el hombre no respondía a estímulos. Los profesionales decidieron su inmediato traslado en ambulancia al nosocomio capitalino debido a la importante pérdida de sangre.

Ya en el hospital, los médicos diagnosticaron traumatismo facial, fractura de tabique nasal y una herida cortante. Además, confirmaron que el herido se desplazaba en un avanzado estado de ebriedad, aunque no se precisó el nivel de alcohol en sangre.

Pese a las recomendaciones médicas de permanecer internado, el hombre, una vez que recuperó el conocimiento, solicitó el alta médica voluntaria, rechazó continuar con la atención y se retiró del hospital rumbo a su domicilio en el departamento Rivadavia.