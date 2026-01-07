Una familia de Rivadavia atraviesa horas de angustia tras un insólito episodio ocurrido en una peluquería canina. El lunes 5 de enero por la tarde llevaron a bañar y cortar a sus dos mascotas y, al momento de retirarlas, recibieron por error un perro que no era el suyo.

Elías Madrid, dueño del perro, relató a DIARIO HUARPE que la confusión se advirtió recién al llegar a su domicilio, cuando notó que uno de los animales que le habían entregado no era Cirilo, su caniche. El episodio ocurrió en la peluquería canina ubicada sobre avenida Ignacio de la Roza, antes de Hipólito Yrigoyen, en la Esquina Colorada.

“Cuando los fui a buscar, la mujer del local me ayudó a cargarlos en el auto. Yo llevaba a Cora, mi otra perra, y ella llevaba a Cirilo. Recién cuando llegué a casa me di cuenta de que no era mi perro”, explicó Madrid. Ante esa situación, regresó de inmediato a la peluquería para pedir explicaciones.

Según le informaron en el lugar, otro cliente había llevado una mascota con anterioridad y, en medio del movimiento, se habría producido un intercambio involuntario al momento de la entrega. “Me dijeron que cuando llegué, el perro anterior ya estaba listo y que el mío lo estaban empezando a bañar y a cortar. Ahí se debe haber dado la confusión”, detalló el dueño del animal.

El pedido que difundió la familia del perro para dar con su paradero.

Cirilo es un caniche de ocho años y, tras el paso por la peluquería, tiene el pelo corto y la cola larga, datos clave para su identificación. Desde la noche del lunes, la familia no volvió a tener noticias sobre su paradero. "Estamos desesperados, lo extrañamos muchísimo", enfatizó el hombre.

En tanto, la familia aún tiene bajo su cuidado al otro animal, cuyo dueño tampoco se presentó a reclamarlo. “No sabemos quién es ni tenemos ningún dato. En el local dijeron que no cuentan con información del otro cliente”, explicó.

Madrid señaló que es la primera vez que les ocurre una situación de este tipo, ya que concurren habitualmente a esa peluquería. “No buscamos conflicto, solo queremos recuperar a nuestro perro y que el otro vuelva con su dueño”, afirmó.

La familia pide colaboración a cualquier persona que haya llevado un caniche a esa peluquería el lunes entre las 18 y las 22, o que tenga información que permita dar con el paradero del animal puedan comunicarse al 2645670870. Mientras tanto, el perro que quedó por error en su poder continúa siendo cuidado a la espera de que su dueño aparezca.