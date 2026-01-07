A paso y rumbo firme, la película argentina dirigida por Dolores Fonzi “Belén”, logró quedar entre las 15 producciones destacadas en la carrera por competir por los Premios Oscar de la Academia de Hollywood. Con esto, el film quedó muy cerca de estar en la nominación definitiva de las cinco candidaturas disponibles en la categoría “Mejor largometraje internacional”. La resolución final de este largo proceso de selección se conocerá el próximo 19 de enero.

Hasta el momento, la película ha superado la última votación del jurado donde tuvo que lidiar con otras 90 producciones de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.

La gala de los Oscar se celebrará el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

La ceremonia principal de los Premios Oscar 2026 se desarrollará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. De mantenerse en carrera, Belén podría volver a colocar al cine argentino en el centro de la escena internacional, en una categoría donde el país ya obtuvo dos estatuillas.

Esta nueva fase de preselección es clave para la producción argentina al ingresar en la denominada “lista corta” (shortlist) y representa un logro significativo para el cine nacional. En este sentido, el cine argentino vuelve a posicionarse entre los proyectos con mayor proyección internacional y renueva la expectativa de alcanzar una tercera estatuilla en la categoría de película internacional, después de “La historia oficial” y “El secreto de sus ojos”.

Estrenada en los cines argentinos el 18 de septiembre de 2025, Belén es un drama inspirado en hechos reales, basado en el libro Somos Belén, de Ana Correa.

La lista de films internacionales que continúan en competencia incluye a Argentina (“Belén”), Brasil (“El agente secreto”), Francia (“Fue solo un accidente”), Alemania (“Sonido de caída”), India (“Confinada en casa”), Irak (“El pastel del presidente”), Japón (“Kokuho”), Jordania (“Todo lo que queda de ti”), Noruega (“Valor sentimental”), Palestina (“Palestina 36”), Corea del Sur (“Sin otra opción”), España (“Sirât”), Suiza (“Turno de tarde”), Taiwán (“Chica zurda”) y Túnez (“La voz de Hind Rajab”).

¿Qué pasó en la última edición de los Critics Choice?

Como es habitual, hay otros festivales previos que anticipan el clima y que generan las expectativas sobre cómo llegan las producciones audiovisuales a los Premios Oscar. Por ejemplo, en los Critics Choice Awards 2026 del último domingo, “Belén” compitió en la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero. El galardón finalmente quedó en manos de “El agente secreto”, el drama brasileño escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho. Sin embargo, pese al resultado, el balance general fue positivo para la producción argentina. La película producida por K&S Films y distribuida por Amazon MGM Studios, continúa su recorrido internacional mantiene vivas las expectativas de un nuevo reconocimiento en la temporada de premios.

El antecedente reciente de Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, marcó un punto alto en la proyección global del cine nacional, aun sin haber alcanzado la estatuilla.

El elenco participando en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La historia detrás de “Belén”

Estrenada en los cines argentinos el 18 de septiembre de 2025, Belén es un drama inspirado en hechos reales, basado en el libro Somos Belén, de Ana Correa. La película narra la historia de Julieta, una joven tucumana que llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal y, mientras se encuentra bajo los efectos de la anestesia, es arrestada y acusada de haberse inducido un aborto.

A partir de ese hecho, Julieta es llevada a juicio y su caso es tomado por la abogada Soledad Deza, quien intenta demostrar su inocencia frente a un sistema judicial conservador. Con el avance del proceso legal, la historia comienza a tener repercusión en los medios nacionales y recibe el apoyo del movimiento feminista, convirtiéndose en un caso emblemático.

La película está protagonizada por Dolores Fonzi, Camila Pláate, Laura Paredes y Julieta Cardinali, y se consolidó como uno de los proyectos más destacados del cine argentino reciente. Ahora, con su lugar asegurado entre las 15 producciones que siguen en carrera, Belén espera el veredicto final de la Academia, con la expectativa puesta en volver a inscribir al cine nacional en la historia grande de los Premios Oscar.