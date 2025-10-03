Entre enero y diciembre de 2019, José Luis Espert utilizó en 35 oportunidades los aviones de Fred Machado, según la causa judicial que tramita el juez Martínez de Giorgi. De esos vuelos, en cinco ocasiones compartió viaje con el empresario, incluyendo un traslado entre Buenos Aires y Puerto Madryn para la presentación de un libro. La empresa propietaria de las aeronaves es MED AVIACIÓN SA.

El candidato admitió haber usado los aviones con fines electorales, aunque aseguró que desconocía la propiedad de los mismos y que “en ningún caso participé a título personal en su contratación”. Además, remarcó que no estaba afiliado al partido UNITE ni intervino en la gestión de fondos y gastos de su campaña presidencial.

El piloto Axel Vugdelija confirmó haber volado en el avión matrícula norteamericana N28FM en dos o tres ocasiones en 2019. Aclaró que seguía instrucciones de Machado y que recibía detalles de los itinerarios de parte de alguien del entorno de Espert, probablemente una secretaria.

Paralelamente, el dirigente Juan Grabois denunció a Espert ante el juez federal Lino Mirabelli por un supuesto pago de 200 mil dólares de una socia de Machado, condenada en Texas por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La transferencia se habría realizado en febrero de 2020, después de la campaña presidencial, y se analiza si las causas pueden unificarse por tratarse de objetos procesales similares.