Orrego, junto a los candidatos Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, recorrió la tarde del jueves el barrio El Carrerito y sus alrededores en Pocito, manteniendo contacto directo con los vecinos. El gobernador destacó la importancia del diálogo cara a cara para escuchar inquietudes, reforzar compromisos y presentar propuestas de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El punto de inicio de la actividad permitió a Orrego subrayar la histórica repavimentación y ensanche de la Calle 5, recientemente inaugurada. La obra incluye iluminación, bicisendas y veredas, y mejora la conexión entre Pocito y Rawson. El mandatario resaltó que, pese a la crisis económica nacional, la obra se completó con fondos provinciales, demostrando que la inversión pública puede transformar la vida de los vecinos.

Publicidad

Durante la recorrida, los candidatos explicaron el funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única Papel que se estrenará en las elecciones legislativas. Orrego afirmó que el sistema elimina la posibilidad de adulteración de votos y facilita el recuento, garantizando transparencia en la elección. Vecinos, como Margarita de 72 años, valoraron la explicación y la oportunidad de conocer personalmente al gobernador, destacando la calidad de la obra pública.

La caminata concluyó como un espacio de intercambio y reafirmación del compromiso de Orrego y los candidatos de XSanJuan de permanecer cerca de la gente, escuchar sus necesidades y garantizar que las obras y políticas provinciales continúen impactando positivamente en los barrios.