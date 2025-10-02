River ganó 1 a 0 contra Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

Racing y River Plate se enfrentan este jueves en Rosario en el duelo que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina 2025. El partido concentra gran expectativa: la Academia atraviesa un momento de confianza tras meterse en semifinales de la Copa Libertadores, mientras que el Millonario llega con dudas después de ser eliminado por Palmeiras y perder contra Riestra en la Liga Profesional. Con apenas 5 minutos jugados, River abrió el marcador con gol de Maximiliano Salas y por ahora se queda con el triunfo. El partido contó con mucho picor, con tiempo parado por humo de bengalas que nublaron la canha, la adición de 16 minutos extras y una roja polémica que debió llegar antes al jugador de Racing a Adrián 'Maravilla' Martínez.

En el segundo tiempo, hubo pertido detenido por algunos minutos. Bengalas desde la tribuna de Racing y un manto de humo se apodera del estadio, tras un leve incendio detrás del lugar que ocupa Cambeses. Estuvo detenido el juego por el momento, en medio de un ambiente en el que se ve poco. Los entrenadores reuniéron a sus jugadores y la serie volvió a reunirse tras el despeje.

Con respecto a las formaciones confirmadas, Racing salió al campo con Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

River, en tanto, alineará a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Marcelo Gallardo decidió apostar por una formación que combina experiencia y nuevos nombres, con el objetivo de recuperar confianza y pelear por un título que se volvió prioritario en este semestre.

El encuentro es televisado por TyC Sports y promete ser uno de los choques más atractivos del fútbol argentino en lo que va de la temporada, con dos gigantes que llegan con presentes muy distintos pero con la misma necesidad de seguir en carrera.