La División Rural de la Policía de San Juan cuenta con 28 efectivos y varios caballos criollos rescatados de casos de maltrato y cuatrerismo. Animales como Esperanza, Elegante, Cirineo, Perdigón y Sonic fueron recuperados de situaciones de riesgo y hoy cumplen funciones policiales, demostrando que la recuperación y el servicio pueden ir de la mano.

El cuidado de estos ejemplares incluye alimentación con fardos de pasto de primera calidad, avena y alimento balanceado, además de revisiones veterinarias mensuales y vacunación completa. Cada caballo es evaluado antes de iniciar su entrenamiento, y los ejemplares nunca montados requieren un proceso de adaptación de aproximadamente seis meses.

El entrenamiento diario busca fortalecer la obediencia y el vínculo entre jinete y caballo, combinando recorridos guiados con actividades recreativas. Esta rutina garantiza que los animales estén activos y en un entorno positivo mientras aprenden a cumplir tareas de servicio.

Al finalizar su ciclo policial, los caballos pueden ser donados a escuelas agrotécnicas o instituciones educativas, y algunos continúan colaborando en programas de equinoterapia. De este modo, los caballos no solo superan experiencias de maltrato, sino que se transforman en agentes de inclusión y apoyo comunitario, ampliando su impacto más allá de la fuerza policial.