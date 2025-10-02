Este viernes por la tarde, el SMN prevé que la zona central de San Juan registre viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. El organismo advirtió que estas condiciones pueden generar un aumento repentino de la temperatura, disminución de la visibilidad y niveles de humedad muy bajos.

Además de la zona central, se espera que los departamentos Pocito, Rivadavia, Ullum, Sarmiento, Zonda y Calingasta también experimenten ráfagas intensas, lo que podría afectar la vida cotidiana, la circulación y la seguridad en rutas.

La mínima para el día será de 15º, mientras que la máxima podría trepar hasta los 34º. Estas condiciones combinadas con la sequedad ambiental hacen que se extremen las precauciones, sobre todo para personas con problemas respiratorios o cardiovasculares.

El SMN aconseja evitar actividades al aire libre durante los picos de viento, asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas y mantener precaución en la conducción, debido a la posible reducción de la visibilidad en rutas y caminos de la provincia.