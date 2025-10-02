El secretario electoral federal, Edgardo Benítez, confirmó a HUARPE TV que este jueves llegaron a la provincia las boletas impresas en Buenos Aires. Se trata de casi 660 mil ejemplares, número calculado en base al padrón de 620 mil electores, con un margen adicional por eventuales errores. Las boletas estarán bajo custodia permanente del Ejército hasta el día del comicio.

Las boletas que se utilizarán en las elecciones del próximo 26 de octubre ya se encuentran en San Juan. Así lo informó el secretario electoral federal, Edgardo Benítez, quien precisó que llegaron este viernes desde Buenos Aires bajo custodia del Ejército, que se encargó de su traslado por vía terrestre y continuará con la vigilancia en la sede judicial donde quedarán resguardadas.

En total, arribaron a la provincia unas 660 mil boletas, un número que supera levemente los 620 mil electores habilitados para votar en San Juan. Según Benítez, este margen adicional se debe a que pueden registrarse errores durante la votación, como electores que rompen o cambian la boleta, lo cual está permitido y contemplado por la normativa.

“Estimamos que será suficiente para cubrir la totalidad de las mesas. Nunca concurre el 100% de los electores, y además no son mayoría los casos en que se requiere reemplazo de boletas”, explicó el funcionario en diálogo con HUARPE TV.

Las boletas habían sido confeccionadas hace un mes, tras cumplirse el procedimiento correspondiente para su diseño y validación. Ahora, resta realizar la revisión final y la distribución en cada una de las urnas que se utilizarán en las mesas de votación.

De esta manera, el operativo electoral avanza en San Juan con todos los elementos necesarios para garantizar el acto comicial, en un marco de estricta custodia y organización previa.