A 252 días de que comience el Mundial 2026, este jueves la FIFA y Adidas presentaron oficialmente la pelota con la que se disputará la competición que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que la Selección Argentina defenderá el título de campeón del mundo.

Adidas presentó a Trionda, la pelota oficial de la Copa del Mundo 2026.

El Trionda es un balón colorido y distintivo, marcando un estilo diferente al de los últimos torneos. La pelota busca representar la diversidad de las tres naciones anfitrionas y será uno de los símbolos más visibles del torneo. Su diseño se mantiene aún parcialmente en secreto, aunque las filtraciones anticipan un modelo muy llamativo.

Publicidad

El sorteo oficial del Mundial 2026 se realizará en diciembre, cuando se definan los caminos que deberán recorrer los equipos para alcanzar la gloria. Hasta entonces, los fanáticos ya pueden imaginar la emoción de los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, que recibirán la primera Copa del Mundo con tres sedes simultáneas.

Hasta el momento, ya hay 18 países asegurados en la fase final: Canadá, México, Estados Unidos, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda. La lista continuará completándose a medida que avancen las eliminatorias en diferentes confederaciones.

Publicidad

A medida que se acerca el torneo, la atención se centra no solo en los equipos, sino también en los elementos que definirán la identidad del Mundial, como el balón, las mascotas y los estadios. El Trionda promete convertirse en un ícono del torneo, mientras los fanáticos de todo el mundo esperan el lanzamiento oficial y los próximos anuncios que marcarán la previa del Mundial 2026.