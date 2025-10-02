La Policía de San Juan inició un proceso de licitación para la compra de 100 vehículos nuevos, solicitado por la División Automotores D-4, con un presupuesto oficial de $2.998.680.765. La apertura de sobres se realizará el próximo 13 de octubre en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, en el Centro Cívico. La empresa ganadora deberá presentar los vehículos en un plazo de 30 días tras la adjudicación.

Los vehículos que se adquirirán incluyen: 10 automóviles, 20 SUV, 5 camionetas pick up 4x2, 5 camionetas pick up 4x4, y 30 motocicletas tipo On-Off (enduro-calle). Además, se incorporarán 30 cascos de seguridad para motoristas y los servicios correspondientes a cada unidad.

El año pasado, la fuerza policial realizó una compra similar, adquiriendo 60 motos por un total de $1.841 millones, en el mismo mes. El jefe de Policía, Néstor Álvarez, prefirió no informara los medios sobre la cantidad actual de movilidades disponibles en la fuerza.

Con esta adquisición, la Policía de San Juan busca renovar y ampliar su flota de movilidades para optimizar los operativos en toda la provincia, garantizando que los vehículos y equipos lleguen en tiempo y forma según lo establecido en el pliego oficial.