San Juan: licitación de 100 vehículos policiales entre autos, SUV y motos
La Policía de San Juan inició un proceso de licitación para la compra de 100 vehículos nuevos, solicitado por la División Automotores D-4, con un presupuesto oficial de $2.998.680.765. La apertura de sobres se realizará el próximo 13 de octubre en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, en el Centro Cívico. La empresa ganadora deberá presentar los vehículos en un plazo de 30 días tras la adjudicación.
Los vehículos que se adquirirán incluyen: 10 automóviles, 20 SUV, 5 camionetas pick up 4x2, 5 camionetas pick up 4x4, y 30 motocicletas tipo On-Off (enduro-calle). Además, se incorporarán 30 cascos de seguridad para motoristas y los servicios correspondientes a cada unidad.
El año pasado, la fuerza policial realizó una compra similar, adquiriendo 60 motos por un total de $1.841 millones, en el mismo mes. El jefe de Policía, Néstor Álvarez, prefirió no informara los medios sobre la cantidad actual de movilidades disponibles en la fuerza.