La rápida intervención de personal del Comando Sur de la Policía de San Juan frustró un intento de robo de bombas de agua en la fábrica Cerámica San Lorenzo, ubicada en el departamento Rawson. El hecho ocurrió en la noche de este miércoles, luego de que un operador del CISEM comisionó a los uniformados por la denuncia de que dos sujetos sustraían elementos del predio, conocido anteriormente como Cerámica Scopp.

El despliegue policial se concentró en las inmediaciones de la planta. Cuando el personal arribó a la calle Guayaquil, a unos 60 metros al oeste de calle Vidart, los efectivos observaron a los dos sospechosos que acababan de bajar del paredón de la fábrica. Al notar la presencia del móvil policial, los delincuentes arrojaron los elementos que portaban y emprendieron la huida en distintas direcciones.

En el fondo de la casa habían más equipos de bombeo que habían sido desarmados.

Uno de los sujetos logró ingresar a un domicilio particular, pero el otro fue rápidamente aprehendido a los pocos metros. El detenido fue identificado como Aldo Federico Aguilera, de 30 años de edad, con domicilio en la Manzana E del Lote Hogar 32, de Rawson, una barriada ubicada justamente al costado sur de la fábrica damnificada.

Inmediatamente, los efectivos corroboraron que los elementos que los ladrones arrojaron en su huida eran dos bombas de agua de 1/2 hp, de color azul, propiedad de la empresa.

La investigación no se detuvo allí. Al regresar al domicilio donde había ingresado el otro sospechoso, los uniformados observaron a través de un portón de chapa una alarmante cantidad de bombas de agua con similares características a las encontradas. Ante esta situación, convocaron a la dueña de la vivienda, quien permitió el ingreso a la propiedad.

Esta es una de las bombas que arrojaron los ladrones que salían de la fábrica.

El allanamiento permitió secuestrar un total de trece bombas de agua que se encontraban dispuestas al ingreso de la vivienda. Además, en el fondo de la propiedad hallaron otras bombas que habían sido desarmadas, presumiblemente, para extraer el cobre del bobinado. El hombre que huyó y logró escapar de la policía fue identificado como Kevin Acosta, quien sería a su vez el dueño de la casa allanada.

La denuncia formal del hecho fue radicada por el gerente de Cerámica San Lorenzo, Walter Javier Gatica. Tras realizar las consultas pertinentes al Sistema Acusatorio, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien dio inicio al procedimiento de Flagrancia. Las quince bombas secuestradas quedaron vinculadas a la UFI Delitos contra la Propiedad. Los dos sujetos, Aldo Federico Aguilera y el prófugo Kevin Acosta, fueron vinculados a una causa por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. Finalmente, todo lo secuestrado fue trasladado a la Subcomisaría Villa Hipódromo para continuar con las actuaciones legales.