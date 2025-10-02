La aplicación Mi Pami se ha consolidado como una herramienta digital clave para los jubilados que buscan realizar trámites relacionados con su obra social de forma ágil y sin desplazamientos.

Desde la app, los usuarios pueden acceder a múltiples servicios, entre ellos la consulta de prestaciones, la solicitud de autorizaciones para tratamientos, la gestión de turnos médicos y la descarga de certificados.

Publicidad

Esta plataforma digital responde a la necesidad de simplificar los procesos administrativos para los adultos mayores, brindando una solución tecnológica que reduce tiempos y facilita el acceso a la información.

Además, Mi Pami ofrece un entorno intuitivo y seguro, pensado especialmente para la comodidad de quienes utilizan esta herramienta, con el objetivo de promover la inclusión digital y mejorar la experiencia del usuario.