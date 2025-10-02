Sociedad > Servicios
Mi Pami: trámites para jubilados que se pueden hacer desde la app oficial
POR REDACCIÓN
La aplicación Mi Pami se ha consolidado como una herramienta digital clave para los jubilados que buscan realizar trámites relacionados con su obra social de forma ágil y sin desplazamientos.
Desde la app, los usuarios pueden acceder a múltiples servicios, entre ellos la consulta de prestaciones, la solicitud de autorizaciones para tratamientos, la gestión de turnos médicos y la descarga de certificados.
Esta plataforma digital responde a la necesidad de simplificar los procesos administrativos para los adultos mayores, brindando una solución tecnológica que reduce tiempos y facilita el acceso a la información.
Además, Mi Pami ofrece un entorno intuitivo y seguro, pensado especialmente para la comodidad de quienes utilizan esta herramienta, con el objetivo de promover la inclusión digital y mejorar la experiencia del usuario.
