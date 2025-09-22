Apenas 20 días después de haber presentado concurso de acreedores con una deuda que asciende a US$ 128 millones, la emblemática empresa Celulosa Argentina cambió de propietario. La compañía fue vendida por apenas 1 dólar, en medio de una profunda crisis financiera y operativa.

El nuevo dueño mayoritario es Esteban Antonio Nofal, titular de CIMA Investments S.A. y hijo de Luis Benjamín Nofal, cofundador de Torneos y Competencias. Nofal adquirió el 45,5% del capital social de la firma, equivalente a 452,6 millones de acciones clase B, lo cual lo obliga a lanzar una oferta pública para los accionistas minoritarios y marca el fin del control del fondo Tapebicuá Investment Company.

Publicidad

En un comunicado oficial, la empresa destacó que esta operación representa el inicio de una nueva etapa destinada al fortalecimiento y proyección de Celulosa Argentina, con un compromiso firme de impulsar su recuperación, preservar y generar empleo, y garantizar la sostenibilidad de esta compañía esencial para el patrimonio productivo nacional.

Hernán Bagliero, CEO de Celulosa Argentina, subrayó que la empresa es un símbolo de la industria nacional y expresó su confianza en que mantendrá su liderazgo y avanzará hacia un futuro de crecimiento.

Publicidad

Como parte de su estrategia para salir de la crisis, la papelera había contratado en abril a la banca de inversión VALO Columbus para negociar la venta del paquete accionario o la incorporación de un socio capitalista.

Esteban Nofal cuenta con amplia experiencia en el ámbito financiero y empresarial. Forma parte del directorio de Torneos y fue socio de Alejandro Burzaco, quien está imputado en causas relacionadas con el 'FIFA Gate'. Además, participa en diversas sociedades como CIMA Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, CIMA Agente Productor y Emprendimientos Tupungato S.A.

Publicidad

En 2021 adquirió la constructora SES, vinculada a la obra pública y a Nicolás Caputo. A fines de 2024, CIMA realizó una fuerte inversión al comprar US$ 447,1 millones en deuda del concurso de Vicentin, adquiriendo acreencias de siete bancos internacionales.

Desde julio, las plantas de Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires) están paralizadas, funcionando únicamente para tareas mínimas de mantenimiento. La empresa reconoció un “deterioro del capital de trabajo”, una caída en las ventas y la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos a los precios finales.

En sus últimos estados financieros, Celulosa registró una pérdida semestral de $172.634 millones, en contraste con la ganancia de $37.831 millones del mismo período del año anterior. Esta delicada situación financiera ha llevado a sus principales acreedores a solicitar la quiebra, como es el caso de Tecmaco Integral, que reclama una deuda de $17 millones por cheques rechazados.