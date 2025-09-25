La empresa Chiconi Instalaciones, dedicada al desarrollo de soluciones en electricidad e ingeniería, anunció la apertura de una búsqueda laboral destinada a cubrir el puesto de ingeniero electromecánico en San Juan.

Según se informó, las principales responsabilidades del cargo incluyen el relevamiento de salas y equipos eléctricos en planta u obra, la actualización de diagramas unifilares y documentación técnica de tableros, así como la elaboración de informes técnicos para proyectos y auditorías.

Publicidad

En cuanto a la experiencia requerida, se valorará contar con conocimientos en sistemas eléctricos industriales, intervención en media y baja tensión, y capacidad para realizar relevamientos de tableros, protecciones y sistemas de control.

Los requisitos

Conocimientos en media y baja tensión (MT/BT), tableros y protecciones.

Manejo de AutoCAD.

Experiencia en proyectos de minería.

Residencia en la provincia de San Juan.

Quienes estén interesados en sumarse al equipo deben postularse a través de la página oficial de la empresa: www.chiconisrl.com.ar, en la pestaña “Contacto”, dentro del sector “Trabaja con Nosotros”.