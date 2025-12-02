Dos jóvenes de 18 años fueron detenidos este martes por la tarde en el barrio Parque Industrial de Chimbas, luego de ser acusados de intentar robar rollos de tela de alambre utilizados para el cierre perimetral de la Planta de Trasbordo. El hecho movilizó al personal del Comando Radioeléctrico Norte, que finalmente logró interceptar a los sospechosos tras una persecución por un descampado de la zona.

Los efectivos se encontraban realizando tareas de prevención cuando recibieron un aviso sobre la fuga de dos sujetos que habían sustraído elementos pertenecientes a la planta. Tras recorrer el perímetro y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, los policías detectaron a los sospechosos corriendo con los materiales en su poder.

La persecución terminó en la calle Bonduel, en las inmediaciones del Parque Industrial, donde los uniformados lograron aprehender a ambos jóvenes. Al revisar lo que transportaban, constataron que llevaban dos rollos de tela de alambre de cierre perimetral, de aproximadamente 10 metros cada uno.

Ante la situación, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, el Dr. Andrés Cerutti, quien dispuso el inicio del procedimiento correspondiente bajo el sistema de Flagrancia. La causa quedó caratulada como Hurto en Grado de Tentativa, dado que los elementos sustraídos fueron recuperados en el momento de la detención.